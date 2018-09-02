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Kastamonu'da soluk borusuna yemek kaçan kişi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2018 23:36 | Son Güncelleme

Kastamonu'da soluk borusuna yemek kaçan kişi öldü

Kastamonu'da soluk borusuna yemek kaçan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, kent merkezinde özel bir iş yerinde çalışan Uğur Berber (40), yediği yemeğin soluk borusuna kaçması nedeniyle fenalaştı.

Beraberindekilerin haber vermesi üzerine ambulansla Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılan Berber, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Berber'in evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

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