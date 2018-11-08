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Kastamonu'da sonbahar renklerinin görsel şöleni

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2018 09:58 | Son Güncelleme

Bozkurt ilçesindeki Göynük ve Esentepe ormanları, sonbahar aylarında sarı ve turuncunun farklı tonlarını sunarak ziyaretçilerine görsel şölen yaşatıyor

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki Göynük ve Esentepe ormanları, sonbaharda görsel şölen sunuyor.

Kışın beyaz, bahar aylarında yeşil, sonbaharda da sarı ve turuncu olmak üzere bütün renklerini doğa tutkunlarına sunan Bozkurt, fotoğrafçıların ilgisini çekiyor.

Göynük ve Esentepe ormanları çevresinde bulunan Ortasökü, Koşmapınar, İlişi, Darsu, Sakızcılar ve Beldeğirmeni köyleri, hazan mevsiminde barındırdığı renklerle ziyaretçilerini büyülüyor.

Bozkurt Belediye Başkanı Bozkurt Ekeş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin çok özel bir yapısı bulunduğunu söyledi.

İlçenin çok sayıda bitki türüne ev sahipliği yaptığına dikkati çeken Ekeş, "Sonbaharda ağaçlardan dökülen yapraklar, seyrine doyumsuz manzaralar ortaya çıkartıyor. Özellikle amatör fotoğrafçıların büyük ilgi gösterdiği Ortasökü, İlişi ve Beldeğirmeni gibi köylerimiz, bu aylarda şehrin stresinden uzaklaşmak isteyenlerin uğrak noktası haline geliyor." dedi.

Ekeş, doğaseverlerden bazılarının sonbahar renkleri arasında yürüyüş yaparken, bazılarının da eşsiz manzarayı fotoğraf karelerine yansıtarak ölümsüzleştirdiğini anlatarak, herkesi Bozkurt'un eşsiz güzelliğini görmeye davet etti.

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Anahtar Kelimeler:
Bozkurt KASTAMONU sonbahar

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