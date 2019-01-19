HABER

Kastamonu'da su kanalına devrilen TIR'ın sürücüsü yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.01.2019 01:41 | Son Güncelleme

KASTAMONU D-100 yolunda, kontrolden çıkan TIR'ın bariyerlere çarpıp ardından su kanalına devrilmesi sonucu, sürücü Serdar M., yaralandı.  Kaza, saat 22.30 sıralarında Tosya ilçesi D-100 yolunda meydana geldi.

Kastamonu'da su kanalına devrilen TIR'ın sürücüsü yaralandı

Emre ÇİLOĞLU/TOSYA (Kastamonu), (DHA)- KASTAMONU D-100 yolunda, kontrolden çıkan TIR'ın bariyerlere çarpıp ardından su kanalına devrilmesi sonucu, sürücü Serdar M., yaralandı.
Kaza, saat 22.30 sıralarında Tosya ilçesi D-100 yolunda meydana geldi. İstanbul’dan Giresun’a seyir halinde olan Serdar M. yönetimindeki 28 K 6377 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarparak yol kenarındaki su kanalına devrildi. Kazada sürücü Serdar M. yaralanırken, çevredekiler sağlık ve jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı ilk müdahalenin ardından Serdar M.'yi Tosya Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

PARTNERPartiden hastaneye!Partiden hastaneye!
Askere gidemeyen kişi, intihara kalkıştıAskere gidemeyen kişi, intihara kalkıştı
Polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan otomobildekiler, yola 'uyuşturucu' madde attıPolisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan otomobildekiler, yola 'uyuşturucu' madde attı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

O ünlüler hakkında flaş karar

O ünlüler hakkında flaş karar

Bakan açıkladı! Şubat ayında aylıklara yansıyacak

Bakan açıkladı! Şubat ayında aylıklara yansıyacak

AK Parti'nin Ankara adayı Özhaseki'den çok konuşulacak sözler! 'Allah bir sahip gönderdi o da Erdoğan'

AK Parti'nin Ankara adayı Özhaseki'den çok konuşulacak sözler! 'Allah bir sahip gönderdi o da Erdoğan'

Abdullah Gül bombası! 5'inci ayın 5'inde yeni parti iddiası

Abdullah Gül bombası! 5'inci ayın 5'inde yeni parti iddiası

Bilal Erdoğan tutuklanacaktı! Plan ortaya çıktı

Bilal Erdoğan tutuklanacaktı! Plan ortaya çıktı

Askerlerden korkunç ifadeler: Boğulduğum kabuslar görüyorum

Askerlerden korkunç ifadeler: Boğulduğum kabuslar görüyorum

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

İşte Türkiye'nin konuştuğu o cani!

İşte Türkiye'nin konuştuğu o cani!

Alkol alıp öyle birine mesaj attı ki sonrası korkunç!

Alkol alıp öyle birine mesaj attı ki sonrası korkunç!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Vahşet! Kesik kol ve kalça kemiğinden sonra, kafa ve vücut parçaları bulundu

Vahşet! Kol ve kalça kemiğinden sonra, kafa ve vücut parçaları...

Adana'daki sır ölümün ardından dram çıktı: Kimseye acı çektirmek istemiyorum!

Ölüme götüren sır mektupla ortaya çıktı!

Boşanma davasında tazminat nasıl alınır?

Boşanma davasında tazminat nasıl alınır?

Sivas'ta fuhuş operasyonu: 4'ü kadın 5 kişiye gözaltı

'Çek çek soyunayım valla, çek'

Mertcan'ın ölümü Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Hurdacıda kesilen aletten yayılan 'koku' panik yarattı

Kokusu her yeri sardı! Panik anları...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.