Kastamonu’da şuana kadar 280 kuş türü geçti

“Abana’da Türkiye’de 8 tane olduğu düşünülen ve koruma altına alınan Mezgeldek kuşunu çektim”

Türkiye’de 8 tane olduğu düşünülen ve koruma altına alınan Mezgeldek kuşunu da görüntülediğini ifade eden Mehmet Şenol, “Koruma altına alınan kuşlardan mezgeldek dediğimiz bir gaza benzeyen özelliği olan bir kuşumuz var. Türkiye’de 8 tane tespit edilmiş. 8’incisini de Abana sahilinde görüntüledik. Süzmeli Kervan dediğimiz çulluğumuz var. 6 tane koruma altına alınan kuş türünün bölgemizde fotoğrafını çektim. Kuş haricinde yöreye ait olan su samurlarımız var. Bu kuşlar Dünya Çevre Örgütleri tarından da korunmaya alındığı için bizim içinde önemli canlılardır. Bu Yörede canlıların varlığını hissettirmek için bu işi yapmaktayız” şeklinde konuştu.

“Abana Ezine Deresinin koruma altına alınması için girişimde bulundum”

Abana Ezine Deresi çayının koruma altına alınması için girişimlerde bulunduğunu belirten Şenol, “Fotoğrafçılık sanatına başlamadan önce bizim için her gördüğümüz kuş serçeydi ve onun biraz büyüğü güvercindi ve onun daha büyüğü şahindi ama işin içine girdiğimizde olayın bu olmadığını gördük. Her kuşun kendine göre özelliği var. Her mevsim bu kuşların göçleri oluyor. Özellikle Abana göç yolu olarak geçiyor. Göç yolu üzerinde de bugün Cide’den tutarsak İnebolu çevresi de dahil bunları koruma altına alıyoruz diyerekten aslında çoğunun doğal yaşamını bozdular. Özellikle sazlık ve makilik alanları yok ettiler. Bizde bununla ilgili Abana Ezine Deresi çayında bir çalışma yaptık. 3 Bakanlığa konuyu dile getirerek Abana Ezine Deresi çayını koruma altına aldırdık. Ezine Deresi göç mevsimindeki kuşların dinlenme, beslenme ve üreme yeri olarak seçtikleri alan. Bu alanda kuşların takibini yaparak üremelerini tespit edebiliyoruz ve hangi aylar hangi kuşlar gelecek onun takibini yapabiliyoruz. 3 yılda takip edebildiğimiz 5-6 tane kuş türü var, aynı bölgeye aynı yere gelip burada üreyip gidiyorlar. Bunların içerisinde ki mavi gerdan kuşumuzu takip edebiliyoruz” ifadelerini kullandı.