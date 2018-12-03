HABER

Kastamonu'da sürücülere bir ayda 1 milyon 339 bin lira ceza

YAŞAM HABERLERİ  | 03.12.2018 12:53 | Son Güncelleme

 KASTAMONU Emniyet Müdürlüğü, kentte geçtiğimiz kasım ayında sürücülere 1 milyon 339 bin 822 TL’lik cezai işlem uygulandığını duyurdu.

Kastamonu'da sürücülere bir ayda 1 milyon 339 bin lira ceza

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU (DHA)- KASTAMONU Emniyet Müdürlüğü, kentte geçtiğimiz kasım ayında sürücülere 1 milyon 339 bin 822 TL’lik cezai işlem uygulandığını duyurdu.
Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, 2018 yılı Kasım ayında, polis sorumluluk bölgesinde 38 yaralamalı, 68 de maddi hasarlı trafik kazası meydana geldiği, kazalarda 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 90 kişinin de yaralandığı belirtildi.
Yapılan açıklamada, Kasım ayı içerisinde 3 bin 273 plaka, bin 454 sürücü ile 1 yolcuya cezai işlem uygulandığı ve ceza gören alkollü sürücü sayısının ise 32 olduğu belirtildi. Sürücülere kesilen toplam ceza miktarının ise 1 milyon 339 bin 822 TL olduğu açıklandı.
FOTOĞRAFLI

Böyle öğretmen olmaz olsun! Zihinsel engelli öğrencilerini kandırıp ilişkiye girmişBöyle öğretmen olmaz olsun! Zihinsel engelli öğrencilerini kandırıp ilişkiye girmiş
Öğretmeni boğarak öldüren 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbetÖğretmeni boğarak öldüren 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet
Niğde'de çığ altında kaybolan 2 dağcıdan Hilal kurtarıldı (3)Niğde'de çığ altında kaybolan 2 dağcıdan Hilal kurtarıldı (3)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

4 askerin şehit olduğu operasyonla ilgili 48 uzman çavuş hakkında dava açıldı

4 askerin şehit olduğu operasyonla ilgili 48 uzman çavuş hakkında dava açıldı

Şeyma Subaşı Miami'de güneşin ve denizin keyfini çıkarıyor!

Şeyma Subaşı Miami'de güneşin ve denizin keyfini çıkarıyor!

AK Parti için gündemi sarsacak iddia: ‘Beratçılar’, ‘Soylucular’ ve ‘Bilalciler’ krizi

AK Parti için gündemi sarsacak iddia: ‘Beratçılar’, ‘Soylucular’ ve ‘Bilalciler’ krizi

CHP'de istifa depremi! AK Parti'ye geçti

CHP'de istifa depremi! AK Parti'ye geçti

O Ses Türkiye'de Beyaz'dan Hadise'yi şoke eden teklif! 'Benimle sevgili olur musun?'

O Ses Türkiye'de Beyaz'dan Hadise'yi şoke eden teklif! 'Benimle sevgili olur musun?'

HDP'den İzmir açıklaması: Ortak aday çıkaracağız

HDP'den İzmir açıklaması: Ortak aday çıkaracağız

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hamile eşiyle burada kalıyor! Her şey ısınmak için

Hamile eşiyle burada kalıyor! 'Eğer o odada kalırsak...'

Antalya'da dehşet anlar! Yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı

Antalya'da dehşet anlar! Yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı

Böyle öğretmen olmaz olsun! Zihinsel engelli öğrencilerini kandırıp ilişkiye girmiş

Zihinsel engelli öğrencilerini kandırıp...

Herkes ayağa kalktı! Bu kargaşanın tek nedeni...

Herkes ayağa kalktı! Bu kargaşanın tek nedeni...

Hafta sonu herkes oraya akın etti! Muhteşem görüntüler

Hafta sonu herkes oraya akın etti! Muhteşem görüntüler

Apart daireye fuhuş operasyonu! Böyle basıldılar

Apart daireye fuhuş operasyonu! Böyle basıldılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.