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Kastamonu'da tarım aracı devrildi: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2019 20:07 | Son Güncelleme

Kastamonu'da tarım aracı devrildi: 1 ölü

KASTAMONU(AA) - Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Bayramgazi köyü Yıllatma mevkisinde, Ahmet Kaya'nın (74) kullandığı "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracı, 20 metre yükseklikten dereye devrildi.

Araçta bulunan sürücünün eşi Hasibe Kaya, yaralı halde yakınlardaki bir eve ulaşarak yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine güvenlik ve 112 Acil Servis ekipleri gönderildi.

Kazada, sürücü Ahmet Kaya olay yerinde öldü, yaralanan eşi Hasibe (74) ve kızı Aysel Kaya (51) Bozkurt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, tarım aracında bulunan iki büyükbaş hayvandan birinin de yaralandığı belirlendi.

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Bozkurt KASTAMONU ölü pat pat Tarım aracı yaralı

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