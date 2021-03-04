Kastamonu’da tedbirleri ihlal eden 67 kişiye 124 bin lira ceza uygulandı

Kastamonu Valiliği, 25 Şubat-03 Mart tarihleri arasında koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 67 kişiye 124 bin 273 TL idari para cezası uygulandığını açıkladı.

Kastamonu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “25 Şubat 2021-03 Mart 2021 tarihleri arasında maske takmamaktan 1, sosyal mesafeye uymamaktan 7, sokağa çıkma yasağına uymamaktan 58, karantina ve izolasyon tedbirlerine uymamaktan 1 kişi olmak üzere toplam 67 kişiye 124 bin 273 TL idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca, 04.03.2021 tarihi itibari ile izolasyon ve karantina tedbirlerine uymayan 2 kişi, Valiliğimizce belirlenen yurtlarda bulunmaktadır. Yine karantina ve izolasyon tedbirlerine uymamaktan 2 kişi hakkında TCK 195. madde kapsamında adli işlem yapılmak üzere suç duyurusunda bulunma hazırlığı devam etmektedir” denildi.

