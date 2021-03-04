HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kastamonu’da tedbirleri ihlal eden 67 kişiye 124 bin lira ceza uygulandı

Kastamonu’da tedbirleri ihlal eden 67 kişiye 124 bin lira ceza uygulandı

04.03.2021 15:04 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu Valiliği, 25 Şubat-03 Mart tarihleri arasında koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 67 kişiye 124 bin 273 TL idari para cezası uygulandığını açıkladı.Kastamonu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “25 Şubat 2021-03 Mart 2021 tarihleri arasında maske takmamaktan 1, sosyal mesafeye uymamaktan 7, sokağa çıkma yasağına uymamaktan 58, karantina ve izolasyon tedbirlerine uymamaktan 1 kişi olmak üzere toplam 67 kişiye 124 bin 273 TL idari para cezası uygulanmıştır.

Kastamonu Valiliği, 25 Şubat-03 Mart tarihleri arasında koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 67 kişiye 124 bin 273 TL idari para cezası uygulandığını açıkladı.
Kastamonu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “25 Şubat 2021-03 Mart 2021 tarihleri arasında maske takmamaktan 1, sosyal mesafeye uymamaktan 7, sokağa çıkma yasağına uymamaktan 58, karantina ve izolasyon tedbirlerine uymamaktan 1 kişi olmak üzere toplam 67 kişiye 124 bin 273 TL idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca, 04.03.2021 tarihi itibari ile izolasyon ve karantina tedbirlerine uymayan 2 kişi, Valiliğimizce belirlenen yurtlarda bulunmaktadır. Yine karantina ve izolasyon tedbirlerine uymamaktan 2 kişi hakkında TCK 195. madde kapsamında adli işlem yapılmak üzere suç duyurusunda bulunma hazırlığı devam etmektedir” denildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Annesiyle karar verir' 'Annesiyle karar verir'
Erdoğan'dan dikkat çeken 'Vizyon Fonu' mesajıErdoğan'dan dikkat çeken 'Vizyon Fonu' mesajı
A101 çağrı merkezine nasıl ulaşılır?A101 çağrı merkezine nasıl ulaşılır?

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

'Çiğ köfte acılı' diyerek saldırmıştı! Flaş gelişme

'Çiğ köfte acılı' diyerek saldırmıştı! Flaş gelişme

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

"Maden işi erkek işi" dediler, 84 milyon ciro yaptı

"Maden işi erkek işi" dediler, 84 milyon ciro yaptı

'Kötüyüm, gelin beni alın' dedi! Bankta ölü bulundu

'Kötüyüm, gelin beni alın' dedi! Bankta ölü bulundu

Gören telefonuna sarıldı! Tam 12 metre uzunluğunda

Gören telefonuna sarıldı! Tam 12 metre uzunluğunda

Diğer Haberler

Baraj gölünde 47 kiloluk yayın balığı yakaladı

Baraj gölünde 47 kiloluk yayın balığı yakaladı

Tarım ve Orman Bakanlığı sözleşmeli personel alımı 2021 başvurusu nasıl yapılır? Başvuru şartları neler?

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı 2021

Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ile mesai saati ve idari izin yazısı

Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ile mesai saati ve idari izin yazısı

Son Dakika: ABD'de yayınlanan Erdoğan ve Türkiye ile ilgili skandal reklama soruşturma!

ABD'de yayınlanan skandal Erdoğan reklamına soruşturma!

Boğaz ağrısı nasıl geçer? Boğaz ağrısı neden olur?

Boğaz ağrısına ne iyi gelir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken 'Vizyon Fonu' mesajı

Erdoğan'dan dikkat çeken 'Vizyon Fonu' mesajı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.