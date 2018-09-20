HABER

Kastamonu'da tefeci operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2018 17:31 | Son Güncelleme

Kastamonu'da tefeci operasyonu

Kastamonu'da, tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tefecilik yaptıkları öne sürülen N.G, E.U. ve G.U'yu gözaltına aldı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan N.G. ve E.U. tutuklanırken, G.U. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

PARTNER"Evli birine aşık oldum! Ne yapmalıyım?""Evli birine aşık oldum! Ne yapmalıyım?"
Yargıtay, Enis Berberoğlu'nun tahliyesine karar verdiYargıtay, Enis Berberoğlu'nun tahliyesine karar verdi
Balıkesir'de kaçak silah tamirhanesine operasyonBalıkesir'de kaçak silah tamirhanesine operasyon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
KASTAMONU Tefecilik tutuklama

En Çok Okunan Haberler

Örümceklerin seks partisi sahil şeridini bu hale getirdi

Örümceklerin seks partisi sahil şeridini bu hale getirdi

Devlet Bahçeli'den Erdoğan'a 'hediye uçak' tepkisi

Devlet Bahçeli'den Erdoğan'a 'hediye uçak' tepkisi

Serdar Turgut'tan olay iddia: Birileri 'Erdoğan iyi iş yaptı' denilmesine tahammül edemiyor ve sosyal medyada blok koyduruyor

Serdar Turgut'tan olay iddia: Birileri 'Erdoğan iyi iş yaptı' denilmesine tahammül edemiyor ve sosyal medyada blok koyduruyor

Muharrem İnce'den Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı Yeni Ekonomi Programı'na sert tepki

Muharrem İnce'den Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı Yeni Ekonomi Programı'na sert tepki

O Ses Türkiye jürisinden ilk fotoğraf

O Ses Türkiye jürisinden ilk fotoğraf

Onur Ünlü'den tepki çeken paylaşım! Hazar Ergüçlü'ye davranışı tartışma yarattı

Onur Ünlü'den tepki çeken paylaşım! Hazar Ergüçlü'ye davranışı tartışma yarattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Rus iş adamının yatı 670 bin litre akaryakıt aldı

Rus iş adamının yatı 670 bin litre akaryakıt aldı

İstanbul'da haftasonu hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı! 25 Eylül Salı gününe dikkat!

İstanbul'da haftasonu hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı! 25 Eylül Salı gününe dikkat!

Yargıtay, Enis Berberoğlu'nun tahliyesine karar verdi

Yargıtay, Enis Berberoğlu'nun tahliyesine karar verdi

Antalya'da 15 milyon TL parayı zimmetine geçiren çalışan izne ayrılıp sırra kadem bastı!

Antalya'da 15 milyon TL parayı zimmetine geçiren çalışan izne ayrılıp sırra kadem bastı!

Beşiktaş'ta Kabataş Erkek Lisesi'nde yangın

Beşiktaş'ta Kabataş Erkek Lisesi'nde yangın

Irak Suriye tezkeresi TBMM'ye sunuldu

Irak Suriye tezkeresi TBMM'ye sunuldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.