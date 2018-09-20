Kastamonu'da tefeci operasyonu

Kastamonu'da, tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tefecilik yaptıkları öne sürülen N.G, E.U. ve G.U'yu gözaltına aldı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan N.G. ve E.U. tutuklanırken, G.U. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

