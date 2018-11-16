Kastamonu'da telefonla dolandırıcılık davası

"Murat, üçümüzü bir araya getirdi. Bir işi olduğunu, bunu yaparsak bize yardım edeceğini söyledi. Kendisinin arandığını, o nedenle şehir dışına çıkamadığını, Kastamonu'da bir emaneti olduğunu, onu getirirsek maddi anlamda bize destek olacağını söyledi. Biz de bu teklifi kabul ettik. Bize harcamalarımız için para verdi. Bize verdiği telefon hattından gideceğimiz adresi bildirdi. Oraya gittiğimizde diğer arkadaşlar aşağıda kaldı, ben eve çıkıp altınları ve bir miktar parayı alıp indim."

İstanbul'da yaşarken soyadını bilmediği Murat isimli biriyle tanıştığını anlatan Ersin E, şöyle devam etti:

Tutuklanmadan önce müzisyenlik yaptığını belirten Ersin E, "Bir saz kursunda bağlama dersleri veriyordum, aynı zamanda da müzisyenlik yapıyordum. Olayın olduğu dönem ekonomik olarak durumum kötüydü." dedi.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "kişinin kendisini kamu görevlisi, bankacı, sigortacı ve kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı" iddiasıyla tutuklu yargılanan Ersin E, Hüseyin B. ve Günal Ö. ile mağdur Cemal Bildik katıldı.

Altınları İstanbul'da kuyumcuda bozdurduğunu bildiren Ersin E, bir süre sonra polis tarafından yakalandıklarını kaydetti.

Hüseyin B. ise kandırıldıklarını öne sürdü.

"Dolandırıcı değiliz." diyen Hüseyin B, "İş için geldiğimizi düşünüyorduk. Daha sonra bu durumun böyle olduğunu anladık. İstanbul'da tekstil firmamız var. Böyle bir işe girer miydim. 8 aydır tutukluyum." ifadelerini kullandı.

Günal Ö. de kaldırıldıklarını ve suçsuz olduğunu iddia etti.

Cemal Bildik ise telefonla arayan kişinin kendisini polis olarak tanıttığını dile getirdi.

Telefonla arayan kişinin, kuyumcudan kendi kimliğiyle altın alındığını, konunun araştırılması için para ile altına ihtiyaçları olduğunu söylediğini aktaran Bildik, "Ardından eve polisler geleceğini söylenip evdeki altın ve parayı vermemi istedi. Gelen kişi eve girip 62 bin lira tuttuğunu söyledikleri altın ile 4 bin 400 lirayı alıp gitti. Tutuklandıktan sonra zararımı karşıladılar." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, mağdurun zararının karşılanması ve toplanacak yeni delil bulunmaması gerekçesiyle sanıkların tahliyesine karar verip duruşmayı erteledi.

Kastamonu'da 19 Mart'ta telefonla aradığı Bildik'e kendisini polis olarak tanıtan kişi, yürüttükleri soruşturma kapsamında evindeki altın ve parayı vermesi gerektiğini söylemiş, eve giden şüpheliler Bildik'in altın ve parasını alıp ayrılmıştı.

Şüpheliler, Bildik'in şikayeti üzerine İstanbul'da yakalanmıştı.

