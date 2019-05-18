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Kastamonu'da TIR ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.05.2019 19:35 | Son Güncelleme

KASTAMONU'nun İnebolu ilçesinde TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı, yanındaki kadın öldü.

Kastamonu'da TIR ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Barış İLYASOĞLU/İNEBOLU, (Kastamonu), (DHA)- KASTAMONU'nun İnebolu ilçesinde TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı, yanındaki kadın öldü.
Kaza, akşam saatlerine doğru Kastamonu-İnebolu Karayolu Çuha Doruğu mevkiinde meydana geldi. Mehmet Acar idaresindeki 38 YD 362 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Ramazan T. idaresindeki 37 NA 888 plakalı TIR ile virajda çarpıştı. Kaza da otomobil sürücüsü Mehmet Acar ile yanında bulunan Nevin Acar yaralandı. Kaza sonrası olay yerine sevk edilen ambulanslar ile yaralı iki kişi Küre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak durumu ağır olan Nevin Acar, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. TIR sürücüsü Ramazan T. gözaltına alındı, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kastamonu'da TIR ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

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