Kastamonu'da trafik kazaları: 4 yaralı

Kastamonu'da meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Enver Hasanoğlu (40) yönetimindeki 37 DA 710 plakalı otomobil, Kastamonu-Çatalzeytin kara yolu Isırganlık mevkisinde yol kenarındaki ağaçlara çarptı.
Kazada sürücü ile araçtaki Sabiha (31) ve Elif Hasanoğlu (10) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tosya ilçesinde N.K. (16) yönetimindeki 55 PN 316 plakalı otomobil, Harsat Mahallesi mevkisinde yol kenarındaki ağaca çarptı.
Yaralanan N.K, Tosya Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından Kastamonu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
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