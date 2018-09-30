Kastamonu'da trafik kazası: 1 ölü

Kastamonu'nu Tosya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.
Alınan bilgiye göre, D-100 Karayolu Topsakal mevkisinde, Özcan Çetin (21) idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki taşlık alana çarptı.
Otomobilden savrulan Çetin, olay yerinde hayatını kaybetti.
Çetin'in cenazesi, Tosya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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