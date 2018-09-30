HABER

Kastamonu'da trafik kazası: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2018 20:57 | Son Güncelleme

Kastamonu'da trafik kazası: 1 ölü

Kastamonu'nu Tosya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, D-100 Karayolu Topsakal mevkisinde, Özcan Çetin (21) idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki taşlık alana çarptı.

Otomobilden savrulan Çetin, olay yerinde hayatını kaybetti.

Çetin'in cenazesi, Tosya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

PARTNERMynet'i Bundle'dan da takip edin!Mynet'i Bundle'dan da takip edin!
GÜNCELLEME - Enez'de düzensiz göçmenleri taşıyan bot battıGÜNCELLEME - Enez'de düzensiz göçmenleri taşıyan bot battı
Meteorolojiden tropik fırtına sonrası bir uyarı daha!Meteorolojiden tropik fırtına sonrası bir uyarı daha!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
KASTAMONU Kaza ölü trafik

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı, Survivor ile ilgili bir sürprizi açıkladı

Acun Ilıcalı, Survivor ile ilgili bir sürprizi açıkladı

Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Tropik fırtınada (Kırbaç fırtınası) son durum nedir?

Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Tropik fırtınada (Kırbaç fırtınası) son durum nedir?

Türkiye'de kırbaç fırtınası alarmı! Trakya’ya yağmur hakim

Türkiye'de kırbaç fırtınası alarmı! Trakya’ya yağmur hakim

Muğla'da 4.5 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Muğla'da 4.5 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Kemal İnci yaşamını yitirdi

Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Kemal İnci yaşamını yitirdi

Nihat Genç'ten gündemi sarsan çıkış: Bakan olsam, son 40 yılda yapılan Atatürk heykellerini yıkar atarım

Nihat Genç'ten gündemi sarsan çıkış: Bakan olsam, son 40 yılda yapılan Atatürk heykellerini yıkar atarım

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Meteorolojiden tropik fırtına sonrası bir uyarı daha!

Meteorolojiden tropik fırtına sonrası bir uyarı daha!

Türkiye'de kırbaç fırtınası alarmı! Trakya’ya yağmur hakim

Türkiye'de kırbaç fırtınası alarmı! Trakya’ya yağmur hakim

Muğla'da 4.5 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Muğla'da 4.5 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 'Medya' kod adlı terörist öldürüldü

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 'Medya' kod adlı terörist öldürüldü

İstanbul Boğazı'nda dikkat çeken görüntü

İstanbul Boğazı'nda dikkat çeken görüntü

'Zorba' teğet geçince rahat bir nefes aldılar!

'Zorba' teğet geçince rahat bir nefes aldılar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.