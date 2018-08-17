Kastamonu'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Gürkan YILMAZ/ÇATALZEYTİN (Kastamonu), (DHA)- KASTAMONU'da traktörle çarpışan otomobilde bulunan Necmiye Kara (60) öldü, 2 kişi yaralandı.
Kaza, Kastamonu-Çatalzeytin karayolu, Karamanlar mevkisinde meydana geldi. İstanbul'dan Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesine Kurban Bayramı tatiline giden Vahdettin Tekin yönetimindeki 34 VE 6893 plakalı otomobil, yeni dökülen asfaltın mıcırını temizleyen yol yapım firmasına ait, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 37 BC 544 plakalı traktöre çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Vahdettin Tekin (68) ile araçta bulunan Hediye Tekin (69) ve Necmiye Kara yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çatalzeytin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Necmiye Kara tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların hastanedeki tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.
FOTOĞRAFLI
Sağlık Bakanlığı'ndan çok önemli 'ilaç fiyatı' açıklaması
Kurban Bayramı tatili için yola çıkacaklar dikkat! İşte İstanbul'da trafik durumu
Antalya'da fuhuş pazarlığı yaptığı evin penceresinden düştü! Hastanede söylediği şoke etti
ABD'li rahip Brunson cephesinden mahkeme kararına ilk yorum
Poposuna şaplak atan garsonu tekme tokat dövdü!
Dünya tetikte! Rusya-ABD gerilimi had safhada
İnsan bedeninin bilinmeyen gerçekleri
Hırsızlar tatilde yakalandı! 'Yok artık' dedirten savunma
Kanınız donacak! Öz kızını eve kapatıp defalarca tecavüz etmiş
Doğu Perinçek: Ya Erdoğan ile birlikte Türkiye gemisindesin ya da Amerika gemisinde
AK Parti'de kritik gün! Yönetimin yarısı değişecek
Okuyucu Yorumları 0 yorum