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Kastamonu'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.08.2018 17:02 | Son Güncelleme

KASTAMONU'da traktörle çarpışan otomobilde bulunan Necmiye Kara (60) öldü, 2 kişi yaralandı.

Kastamonu'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Gürkan YILMAZ/ÇATALZEYTİN (Kastamonu), (DHA)- KASTAMONU'da traktörle çarpışan otomobilde bulunan Necmiye Kara (60) öldü, 2 kişi yaralandı.
Kaza, Kastamonu-Çatalzeytin karayolu, Karamanlar mevkisinde meydana geldi. İstanbul'dan Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesine Kurban Bayramı tatiline giden Vahdettin Tekin yönetimindeki 34 VE 6893 plakalı otomobil, yeni dökülen asfaltın mıcırını temizleyen yol yapım firmasına ait, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 37 BC 544 plakalı traktöre çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Vahdettin Tekin (68) ile araçta bulunan Hediye Tekin (69) ve Necmiye Kara yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çatalzeytin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Necmiye Kara tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların hastanedeki tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

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