HABER

Kastamonu'da trafik kazası : 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2019 09:24 | Son Güncelleme

Kastamonu'da trafik kazası : 5 yaralı

Kastamonu'nun Tosya ilçesindeki trafik kazasında biri çocuk, 5 kişi yaralandı.

Ali Mamaş (44) yönetimindeki 34 ZN 9880 plakalı otomobil, Uluslararası D-100 kara yolu Yazıçam mevkisinde, aynı yönde ilerleyen Mustafa Karaman (41) yönetimindeki 34 DR 0797 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada, sürücü Ali Mamaş ile Ercan (24), Nazile (43), Fatih (18) ve 1 yaşındaki Mehmet Ali Mamaş yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Fatih ve Mehmet Ali Mamaş, ilk müdahalelerinin ardından Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edildi.

Büyük panik! Seyir halindeyken alev aldıBüyük panik! Seyir halindeyken alev aldı
Dünyanın dört bir yanından bu kanyonu görmek için geliyorlarDünyanın dört bir yanından bu kanyonu görmek için geliyorlar
Bursa’nın şelalelerinden büyüleyen görüntülerBursa’nın şelalelerinden büyüleyen görüntüler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
KASTAMONU Tosya trafik kazası yaralı

En Çok Okunan Haberler

Sigarada vergi artışı!

Sigarada vergi artışı!

Acı haber gece yarısı geldi! 1 polis şehit düştü!

Acı haber gece yarısı geldi! 1 polis şehit düştü!

Kanada Başbakanı Trudeau'dan olay yaratacak itiraf

Kanada Başbakanı Trudeau'dan olay yaratacak itiraf

Damat adayı video paylaşıp intihar etti

Damat adayı video paylaşıp intihar etti

Tarlasına giren domuzlar sonu oldu!

Tarlasına giren domuzlar sonu oldu!

Dünyanın gündemindeki kriz sonrası Trump'tan çağrı!

Dünyanın gündemindeki kriz sonrası Trump'tan çağrı!

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Diyarbakır'da korkunç olay: Yaralılar var

Diyarbakır'da korkunç olay: Yaralılar var

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

İstanbul'da operasyon! 'Şekerci abi' yakalandı

İstanbul'da operasyon! 'Şekerci abi' yakalandı

Kaçan boğa ortalığı birbirine kattı! Peşinde 3 ilçe gezdiler...

Kaçan boğa ortalığı birbirine kattı! Peşinde 3 ilçe gezdiler...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bahçelievler'de ehliyetsiz sürücü dehşeti!

İstanbul'un göbeğinde ehliyetsiz sürücü dehşeti!

Son dakika: ABD'li komutan Türkiye'ye geliyor

Bakanlık duyurdu! Türkiye'ye kritik ziyaret

İstanbul Havalimanı daimi hava hudut kapısı olarak ilan edildi

Flaş 'İstanbul Havalimanı' kararı

TEM'de yolcu otobüsü alev alev yandı!

Büyük panik! Seyir halindeyken alev aldı

İzmir'de terör operasyonu

İzmir'de terör operasyonu

İstanbul beklenen 'büyük depreme' hazır mı?

Korkutan açıklama: İstanbul risk altında

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.