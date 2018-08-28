HABER

Kastamonu'da traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2018 22:57 | Son Güncelleme

Kastamonu'da traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Kastamonu'da traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Fazıl Sarıcıoğlu'nun (63) kullandığı 37 AN 783 plakalı traktör, merkeze bağlı Dursunlar köyü yakınlarında devrildi.

Kazada sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi.

Traktörde bulunan Fazıl Sarıcıoğlu'nun oğlu Hayati Sarıcıoğlu (46) yaralandı. Ambulansla Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılan Sarıcıoğlu'nun durumunun ağır olduğu bildirildi.

Baba ve oğlunun birlikte ormanlık alanda ağaç kesimine gittiği öğrenildi.

PARTNER 'Cehennemde dolaşıyordum' diyen ünlü yıldızın son hali bomba! 'Cehennemde dolaşıyordum' diyen ünlü yıldızın son hali bomba!
Şehidin baba ocağına ateş düştüŞehidin baba ocağına ateş düştü
KKTC’de Ercan’da uçuşlar durdu (3)KKTC’de Ercan’da uçuşlar durdu (3)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
KASTAMONU ölümlü kaza Traktör Kazası

En Çok Okunan Haberler

Çin'den dünyayı korkutan hamle! Afganistan’a askeri kamp inşa ediyor

Çin'den dünyayı korkutan hamle! Afganistan’a askeri kamp inşa ediyor

MHP'de toplu istifa!

MHP'de toplu istifa!

18 yaşındaki Aleyna Tilki 700 bin liralık otomobil aldı!

18 yaşındaki Aleyna Tilki 700 bin liralık otomobil aldı!

Hande Doğandemir'e Demet Akalın'dan destek

Hande Doğandemir'e Demet Akalın'dan destek

ABD'den Türkiye'ye tehdit gibi açıklama: Müsamaha göstermeyiz

ABD'den Türkiye'ye tehdit gibi açıklama: Müsamaha göstermeyiz

Samsun'da Emniyet Müdürü Cihan Alagöz makamında intihar etti

Samsun'da Emniyet Müdürü Cihan Alagöz makamında intihar etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ankara'daki şarbon vakasından sonra inceleme başlatıldı

Ankara'daki şarbon vakasından sonra inceleme başlatıldı

Türk savaş pilotları, F-35 ile ilk uçuşunu gerçekleştirdi

Türk savaş pilotları, F-35 ile ilk uçuşunu gerçekleştirdi

Şehitlerimizin ismi ve memleketi belli oldu!

Şehitlerimizin ismi ve memleketi belli oldu!

Meteoroloji’den son dakika uyarısı! İşte 5 günlük hava tahmin raporu

Meteoroloji’den son dakika uyarısı! İşte 5 günlük hava tahmin raporu

Samsun'da Emniyet Müdürü Cihan Alagöz makamında intihar etti

Samsun'da Emniyet Müdürü Cihan Alagöz makamında intihar etti

MHP'de toplu istifa!

MHP'de toplu istifa!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.