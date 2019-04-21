Kastamonu'da traktör devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde meydana gelen traktör kazasında bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
İlçeye bağlı Sipahiler Mahallesi'nde Davut Akça'nın (16) kullandığı 37 DT 768 plakalı traktör devrildi.
Kazada, traktörde bulunan 16 yaşındaki Tarık Emici olay yerinde hayatını kaybetti, Akça ile traktörde bulunan Mehmet Emin Eğribaş (16) ve Burak Bozacı (16) yaralandı.
Yaralılar, İhsangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Traktörün Davut Akça'nın dedesine ait olduğu, Akça'nın arkadaşlarıyla gezmek için traktörü kullandığı öğrenildi.
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