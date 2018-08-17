Kastamonu'da traktör ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Kastamonu'da otomobille traktörün çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Vahdettin Tekin (68) idaresindeki 34 VE 6893 plakalı otomobil, Kastamonu-Çatalzeytin karayolu Karamanlar mevkisinde, mıcır temizliği yapan ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 37 BC 544 plakalı traktörle çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücü ile otomobildeki Necmiye Kara (60) ve Hediye Tekin (69), ambulanslarla Çatalzeytin Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Necmiye Kara, hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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