Kastamonu'da vefatının 25. yılında Ordinaryus Prof. Dr. Aydın Sayılı anısına düzenlenen "Türkiye'de Bilim ve Bilim Tarihi Çalıştayı" başladı.

Kastamonu Üniversitesi (KÜ) Bilgehan Bilgili Merkez Kütüphanesi Konferans Salonu'nda, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı (AKMB) ve Kastamonu Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen çalıştay, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, yaptığı konuşmada, çalıştaydan güzel sonuçlar alınacağına inandığını söyledi. Bilime verilen önemin çok değerli olduğunu vurgulayan Babaş, "Bu topraklarda bir sürü bilim adamı, ilim adamı yetişmiştir. Onların yaptıkları çalışmaları ayakta tutmak ve gelecek nesillere aktarmak üniversitelerimizin, sivil toplum kuruluşlarımızın görevidir." dedi.

Kastamonu Üniversitesi (KÜ) Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın da Sayılı'nın Türkiye'deki en kıymetli bilim adamlardan biri olduğuna işaret ederek şöyle konuştu:

"Bilim tarihinde ilk doktorayı yapan rahmetli Aydın Sayılı, bizim bilim tarihinin merkezinde olduğumuzu ispatlamış bir bilim adamıdır. Bundan sonra bilim tarihçilerimiz devamını getirecektir. Batının yazdığıyla çizdiğiyle araştırma diye takdim ettikleriyle bilim tarihini yanlış öğrendik. Vefat etmiş meslektaşlarımız ve bilim adamlarına Allah'tan rahmet diliyoruz."