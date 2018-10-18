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Kastamonu'da "Türkiye'de Bilim ve Bilim Tarihi Çalıştayı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2018 18:24 | Son Güncelleme

AKMB Bilimsel Çalışmalar Genel Koordinatörü Murat Altan Erik: - "(Ordinaryus Prof. Dr. Aydın Sayılı) O birtakım yanlış görüş açılarına karşı tezler geliştirmiş, bilime Müslümanların ve Türklerin çok önemli hizmetlerde bulunduklarını kanıtlamış, Türkiye'de bilim tarihinin sistematik bir faaliyet alanı olmasını sağlamıştır"

Kastamonu'da vefatının 25. yılında Ordinaryus Prof. Dr. Aydın Sayılı anısına düzenlenen "Türkiye'de Bilim ve Bilim Tarihi Çalıştayı" başladı.

Kastamonu Üniversitesi (KÜ) Bilgehan Bilgili Merkez Kütüphanesi Konferans Salonu'nda, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı (AKMB) ve Kastamonu Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen çalıştay, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, yaptığı konuşmada, çalıştaydan güzel sonuçlar alınacağına inandığını söyledi. Bilime verilen önemin çok değerli olduğunu vurgulayan Babaş, "Bu topraklarda bir sürü bilim adamı, ilim adamı yetişmiştir. Onların yaptıkları çalışmaları ayakta tutmak ve gelecek nesillere aktarmak üniversitelerimizin, sivil toplum kuruluşlarımızın görevidir." dedi.

Kastamonu Üniversitesi (KÜ) Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın da Sayılı'nın Türkiye'deki en kıymetli bilim adamlardan biri olduğuna işaret ederek şöyle konuştu:

"Bilim tarihinde ilk doktorayı yapan rahmetli Aydın Sayılı, bizim bilim tarihinin merkezinde olduğumuzu ispatlamış bir bilim adamıdır. Bundan sonra bilim tarihçilerimiz devamını getirecektir. Batının yazdığıyla çizdiğiyle araştırma diye takdim ettikleriyle bilim tarihini yanlış öğrendik. Vefat etmiş meslektaşlarımız ve bilim adamlarına Allah'tan rahmet diliyoruz."

AKMB Bilimsel Çalışmalar Genel Koordinatörü Murat Altan Erik ise Sayılı'nın ilim tarihine büyük katkılarının olduğunu anlattı. Sayılı'nın Atatürk Kültür Merkezi'nde 10 yıl boyunca kurucu başkanlık yaptığını anımsatan Erik, şunları söyledi:

"O birtakım yanlış görüş açılarına karşı tezler geliştirmiş, bilime Müslümanların ve Türklerin çok önemli hizmetlerde bulunduklarını kanıtlamış, Türkiye'de bilim tarihinin sistematik bir faaliyet alanı olmasını sağlamıştır. Nadide eserler de dahil olmak üzere 80 bin eseri içinde barındıran Aydın Sayılı Kütüphanesi önemli bir ihtisas kütüphanesidir. Kütüphanemizde ayrıca Aydın Sayılı'nın not defterleri bulunmaktadır. Ayrıca kurumumuz Aydın Sayılı'nın yayınlanmış bütün eserlerini kapsayan 12 ciltten oluşacak bir Aydın Sayılı Külliyatı hazırlamaktadır. Başkanlığımız bugün onun halefi olarak bıraktığı yerden bayrağı devralarak ve Türk Bilim Tarihi konusunda eserler yayımlamakta ve etkinlikler düzenlemektedir. Bu noktada kendisinin bıraktığı mirası devralmaktan dolayı iftihar ediyoruz."

Programda KÜ Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yavuz Unat da bir konuşma yaptı.

Dünyada bilim tarihi alanında doktorasını tamamlayan ilk bilim insanı olan, elde etiği dünya çapındaki başarılardan dolayı 2009 yılında 5 liranın arka yüzüne resmi konulan Ordinaryus Prof. Dr. Aydın Sayılı anısına düzenlenen çalıştay 20 Ekim'de sona erecek.

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