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Kastamonu’da tütün ve kaçak içki operasyonu

10.02.2021 17:35 | Son Güncelleme:
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Kastamonu’da tütün ve kaçak içki operasyonu

Kastamonu’da KOM polisi tarafından 3 farklı adreste yapılan operasyonlarda, bin 319 adet doldurulmuş makaron, 8 litre etil alkol, 2 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Kastamonu’da KOM polisi tarafından 3 farklı adreste yapılan operasyonlarda, bin 319 adet doldurulmuş makaron, 8 litre etil alkol, 2 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 1 şüpheli tutuklandı.
Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, tütün mamulleri ile kaçak alkollü içki imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonlarda yapılan aramada, bin 319 adet doldurulmuş makaron, 8 litre etil alkol, 2 adet kurusıkı tabanca, 1 adet elektrikli sigara sarma makinesi, 2,5 kilogram açık kıyılmış tütün ele geçirildi.
Operasyon sonucu yakalanan 1 şüpheli, polis merkezindeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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