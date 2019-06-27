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Kastamonu’da üç çocuk babası, evinde ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 27.06.2019 15:08 | Son Güncelleme

İstanbul’dan Kastamonu’nun Cide ilçesine tatil için gelen 3 çocuk babası, evinde ölü olarak bulundu.

Kastamonu’da üç çocuk babası, evinde ölü bulundu

İstanbul’dan Kastamonu’nun Cide ilçesine tatil için gelen 3 çocuk babası, evinde ölü olarak bulundu. Şahsın, 9 ay önce eşinden ayrıldığı öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, İstanbul’dan tatil için memleketi Kastamonu’nun Cide ilçesine gelen üç çocuk babası 51 yaşındaki Mevlüt Yıldırım, Cumhuriyet Mahallesi Şehit Şevki Eren Yatkın Sokak’taki evinde ölü olarak bulundu. Yakınları tarafından ölü olarak bulunan Mevlüt Yıldırım, savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından otopsisi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Annesi ve çocuklarıyla ikamet eden Mevlüt Yıldırım’ın, 9 ay önce eşinden ayrıldığı ve bir süredir de psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kastamonu’da üç çocuk babası, evinde ölü bulundu

Kastamonu’da üç çocuk babası, evinde ölü bulundu

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