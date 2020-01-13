HABER
  4. Kastamonu'da üç evin soyulduğu köydeki köpek tabancayla öldürüldü

Kastamonu'da üç evin soyulduğu köydeki köpek tabancayla öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2020 14:16 | Son Güncelleme

Kastamonu'da üç evin soyulduğu köydeki köpek tabancayla öldürüldü

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde köydeki 3 evden hırsızlık yapıldı, bir köpek tabancayla öldürüldü.

Karadedeoğlu köyünde yaşan Şükrü Ç, sabah uyandığında köpeğini silahla vurularak öldürülmüş halde buldu.

Köylülerin, Harun Ş, Zeki Ş. ve Fettah Ş'ye ait, kışın kullanılmayan evlere girildiğini fark etmesi üzerine durum jandarmaya bildirildi.

Jandarmanın köyde yaptığı incelemede kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce evlerden bakır eşya ile dikiş makinesinin çalındığı, köpeğin tabancayla öldürüldüğü tespit edildi.

Zanlı ya da zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERDevrim gibi buluş! Tedavi 1 saniyeye inecekDevrim gibi buluş! Tedavi 1 saniyeye inecek
700 paket kaçak sigara ele geçirildi700 paket kaçak sigara ele geçirildi
Sivas'tan yurt dışına etli pide gönderiyorlarSivas'tan yurt dışına etli pide gönderiyorlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hırsızlık KASTAMONU köpek Taşköprü

En Çok Okunan Haberler

Mine Kırıkkanat'ın 'Devlet Bahçeli' paylaşımı olay oldu!

Mine Kırıkkanat'ın 'Devlet Bahçeli' paylaşımı olay oldu!

Resmi programında yoktu! Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Resmi programında yoktu! Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Yine paylaştı! Sevgilisinden imalı yorum

Yine paylaştı! Sevgilisinden imalı yorum

Evlilik programıyla ünlenmişti! Göğüslerini sallayarak dans etti

Evlilik programıyla ünlenmişti! Göğüslerini sallayarak dans etti

Gözaltına alınan Ali Tezel serbest bırakıldı

Gözaltına alınan Ali Tezel serbest bırakıldı

Dikkat! Kuvvetli kar uyarısı geldi

Dikkat! Kuvvetli kar uyarısı geldi

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

'Bekarlık vergisi' iddiası sosyal medyayı karıştırdı!

'Bekarlık vergisi' iddiası sosyal medyayı karıştırdı!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Bakan Turhan'ın sözlerine İBB'den cevap geldi!

Bakan Turhan'ın sözlerine İBB'den cevap geldi!

İmamoğlu iptal etti, Erdoğan duyunca talimat verdi

İmamoğlu iptal etti, Erdoğan duyunca talimat verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hamile ablasını öldürmüştü! "Çocuğun kimden olduğunu sorunca..."

Dehşet olay! "Çocuğun kimden olduğunu sorunca..."

Bursa'da markete giren silahlı gaspçı, 3 bin lira ve cep telefonunu alıp kaçtı

Bir anda görünce ne yapacağını şaşırdı

Son dakika! Ankara Altındağ'da feci kaza! Yaralılar var

Ankara'da feci kaza! Yaralılar var

Ankara'da meydana gelen hızlı tren kazasında 9 kişi hayatını kaybetmişti! Kendini bu sözlerle savundu

Tren kazasında 9 kişi hayatını kaybetmişti! Kendini bu sözlerle savundu

Mahkeme kararını verdi! İBB'de işten çıkarılan işçi, işe dönüş davasın kazandı

İBB'ye karşı açtığı davayı kazandı

Konya'da FETÖ’nün ’mahrem imamlarına’ operasyon

Konya'da FETÖ’nün ’mahrem imamlarına’ operasyon

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.