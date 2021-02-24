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Kastamonu’da üç katlı ahşap ev küle döndü

24.02.2021 18:06 | Son Güncelleme:
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Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde 3 katlı ahşap ev çıkan yangında tamamen yanarak küle döndü.Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesine bağlı Yukarı Ayvalı köyünde İsmail Taşçı’ya ait 3 katlı ahşap evde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde 3 katlı ahşap ev çıkan yangında tamamen yanarak küle döndü.

Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesine bağlı Yukarı Ayvalı köyünde İsmail Taşçı’ya ait 3 katlı ahşap evde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm evi kapladı. İhbar üzerine yangın yerine Taşköprü itfaiye ekipleri sevk edildi. Söndürme çalışmalarına İl Özel İdaresi ekiplerinin de destek verdiği yangın, uzun uğraşlar sonunda diğer evlere sıçramadan kontrol altına alınabildi. Yangında 3 katlı ahşap ev, tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

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