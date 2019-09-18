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Kastamonu’da üç katlı binada yangın çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.09.2019 12:37 | Son Güncelleme

Kastamonu’nun Cide ilçesi Çakırlı köyünde üç katlı binanın giriş katında bulunan samanlar tutuştu.

Kastamonu’da üç katlı binada yangın çıktı

Kastamonu’nun Cide ilçesi Çakırlı köyünde üç katlı binanın giriş katında bulunan samanlar tutuştu. Giderek büyüyen yangında binanın giriş katı ve üst katları zarar gördü.
Edinilen bilgiye göre, Cide ilçesine bağlı Çakırlı köyünde Nizamettin Gün’e ait üç katlı binanın giriş katındaki samanların tutuşmasıyla çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. İlk olarak köylülerin müdahale ettiği yangına, ihbar üzerine Cide Belediyesi ve Doğanyurt Belediyesi itfaiye ekipleri de müdahalede bulundu. Nasıl çıktığı henüz belirlenemeyen yangın, ekiplerin ve köylülerin yanan samanları binadan uzun uğraşlar sonunda çıkarmasıyla son buldu. Yangının çıktığı noktada piknik tüplerinin bulunması ise korku dolu dakikaların yaşanmasına neden oldu.
Çıkan yangına uzaklık nedeniyle yaklaşık 1,5 saat sonra müdahalede bulunabilen itfaiye ekiplerine tepki gösteren vatandaşlar, bölgeye bir itfaiye birimi konuşlandırılmasını istedi.

Kastamonu’da üç katlı binada yangın çıktı

Kastamonu’da üç katlı binada yangın çıktı

Kastamonu’da üç katlı binada yangın çıktı

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