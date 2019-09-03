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Kastamonu’da uçurumdan yuvarlanan kamyon alev alev yandı: 3 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 03.09.2019 13:07 | Son Güncelleme

Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesinde freni patlayan inşaat malzemesi yüklü kamyon, 50 metrelik uçuruma yuvarlanarak alev alev yandı.

Kastamonu’da uçurumdan yuvarlanan kamyon alev alev yandı: 3 ölü

Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesinde freni patlayan inşaat malzemesi yüklü kamyon, 50 metrelik uçuruma yuvarlanarak alev alev yandı. Olayda araçta bulunan 3 kişi yanarak hayatını kaybetti.
Kaza, öğlen saatlerinde Çatalzeytin ilçesi Merkez Mahallesi Afet Konutları mevkisi tarafında ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen sürücü idaresindeki 41 DV 367 plakalı inşaat malzemesi yüklü kamyon, freninin patlaması sonucu kontrolden çıkarak 50 metrelik uçuruma yuvarlandı. Ağaçlık alana yuvarlanan kamyon bir anda yanmaya başladı. Kamyonun yanması sonucu orman yangını çıktığını düşünen yoldan geçen diğer araçlar durumu Orman Bölge Müdürlüğüne ihbar etti.
İhbar üzerine olay yerine gelen Orman Bölge arazözleri alevlere müdahale ederken, alevler arasında yanan kamyonu gördü. Kaza olduğunu anlayan ekiplerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi sonucu ormana da sirayet eden yangın söndürülürken, araçta bulunan Niyazi Çakır, Birol Özdemir, soyadı belirlenemeyen Necati adlı 3 kişinin yanarak hayatını kaybettiği belirlendi.
Kamyon içinden çıkarılan 3 ceset, inceleme yapılmak üzere Çatalzeytin İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kaza hakkında inceleme başlatıldı.

Kastamonu’da uçurumdan yuvarlanan kamyon alev alev yandı: 3 ölü

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