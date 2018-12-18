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Kastamonu’da, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı zirvesi (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 18.12.2018 15:52 | Son Güncelleme

'2019 TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR BAŞKENTİ' KIRGIZİSTAN'IN OŞ ŞEHRİ OLDU Kastamonu'da düzenlenen 'TÜRKSOY 36'ncı Daimi Konseyi Dönem Toplantısı'nda, '2019 Türk Dünyası Kültür Başkenti'nin Kırgızistan'ın Oş şehrinin olmasına karar verildi.

Kastamonu’da, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı zirvesi (2)

'2019 TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR BAŞKENTİ' KIRGIZİSTAN'IN OŞ ŞEHRİ OLDU
Kastamonu'da düzenlenen 'TÜRKSOY 36'ncı Daimi Konseyi Dönem Toplantısı'nda, '2019 Türk Dünyası Kültür Başkenti'nin Kırgızistan'ın Oş şehrinin olmasına karar verildi.
'2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti' olan Kastamonu'nun bu unvanı, Kırgızistan'ın en büyük ikinci şehri olan Oş'a devredildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TÜRKSOY’a üye ülkelerin kültür bakanları tarafından alınan kararın ardından, "'2019 Türk Dünyası Kültür Başkenti' seçilen Kıgızistan'ın Oş şehrine bu unvan hayırlı olsun" dedi.
İmza töreninin ardından Bakan Ersoy'a ve diğer katılımcılara, TÜRKSOY Genel Sekreteri Kaseinov tarafından TÜRKSOY'un kuruluşunun 25'inci yılı nedeniyle madalya ve plaket verildi.

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)

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Kastamonu’da, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı zirvesi (2)Kastamonu’da, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı zirvesi (2)

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