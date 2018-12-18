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Kastamonu’da, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı zirvesi (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 18.12.2018 22:17 | Son Güncelleme

2019 TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR BAŞKENTİ KIRGİZİSTAN’IN OŞ KENTİ OLDU ‘2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti’ olan Kastamonu’da Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Daimi Konseyi 36’ıncı Dönem Toplantısı programı kapsamında kentteki Kurşunlu Han’da düzenlenen ‘TÜRKSOY Kültür Bakanları Daimi Konseyi 36’ıncı Dönem Toplantısı’ sona erdi.

Kastamonu’da, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı zirvesi (2)

2019 TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR BAŞKENTİ KIRGİZİSTAN’IN OŞ KENTİ OLDU
‘2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti’ olan Kastamonu’da Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Daimi Konseyi 36’ıncı Dönem Toplantısı programı kapsamında kentteki Kurşunlu Han’da düzenlenen ‘TÜRKSOY Kültür Bakanları Daimi Konseyi 36’ıncı Dönem Toplantısı’ sona erdi. Toplantıda 2019 yılı Türk Dünyası Kültür Başkentliği unvanının Kırgızistan'ın Oş şehrine verilmesi kararı alındı, devir imza töreni ile gerçekleşti. Törende, Kaşgarlı Mahmut Hikaye Yarışmasında dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.
Buradaki programın ardından 2018 Kastamonu Türk Dünyası Kültür Başkenti resmi kapanış programı gerçekleştirildi. Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen programa, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Haluk Dursun, Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, Azerbaycan, Kırgızistan, Türkmenistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Gagavuz Yeri (Moldova) adına temsilciler ile TÜRKSOY, Türk Konseyi, Türk Konseyi, Türk Akademisi, Türk-Pa görevlileri, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Programda TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov tarafından Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dursun ve Vali Karadeniz'e berat takdim edildi. Türk Dünyası Kültür Başkentliği unvanı 2019 yılı için Kastamonu’dan Kırgızistan'ın Oş şehrine devredildi. Program müzik ve dans gösterileri ile devam etti. Gösteriler sırasında renkli görüntüler oluştu.

FOTOĞRAFLI

Kastamonu’da, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı zirvesi (2)Kastamonu’da, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı zirvesi (2)Kastamonu’da, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı zirvesi (2)Kastamonu’da, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı zirvesi (2)

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