Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu

Kastamonu'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Kastamonu İl jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine İstanbul'dan Kastamonu'ya gelen U.K. idaresindeki otomobili takibe aldı. Kastamonu Araç karayolu Kıyık köyü yakınlarında durdurulan otomobilde yapılan aramada bir miktar esrar ele geçirildi.
Sürücü ile otomobilde bulunan M.D gözaltına alındı.
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