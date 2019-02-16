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Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2019 00:44 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan iki kişiden biri tutuklandı

Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlıdan biri çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince il genelinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilenlere yönelik çalışma başlatıldı.

İstanbul'dan Kastamonu'ya uyuşturucu getirileceğini tespit eden ekipler, şüphelilerin yakalanması için operasyon başlattı. Şüphelilerin bulunduğu araç Taşköprü ilçesi Alatarla köyünde durdurularak arama yapıldı.

Aramada 986 uyuşturucu hap 1,61 gram kubar esrar, ruhsatsız tabanca, tabancaya ait şarjör ve 39 mermi ele geçirildi. Araçta bulunan İ.Y. ve İ.D. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.Y, tutuklandı, İ.D, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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