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Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2019 18:35 | Son Güncelleme

Uluslararası D-100 kara yolunda durdurulan araçta 354 gram toz esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığınca, İstanbul'dan Kastamonu'ya gelen bir araçta uyuşturucu madde bulunduğu bilgisine ulaşıldı.

İl Jandarma Komutanlığının Tosya Jandarma Komutanlığı ekipleriyle düzenlediği operasyonda, uluslararası D-100 kara yolu üzerinde söz konusu araç durduruldu.

Narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramada, aracın havalandırma boşluğunda 354 gram toz esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili A.S, U.K, ve İ.D, gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

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D-100 kara yolu esrar KASTAMONU uyuşturucu

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