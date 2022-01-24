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Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

24.01.2022 20:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu kullananlara ve satanlara yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda 3,53 gram eroin ele geçirildi.

Bununla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

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