YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kastamonu
  4. Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

18.02.2022 14:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, uyuşturucu madde kullanan ve satan şüphelilere yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Yapılan araştırma sonucunda belirlenen 3 adrese operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ile sahte para ele geçirildi.

Operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kar nedeniyle mahsur kalan hastalar paletli ambulansla hastaneye götürüldüKar nedeniyle mahsur kalan hastalar paletli ambulansla hastaneye götürüldü
GÜNCELLEME - Giresun'da 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü öldüren zanlı tutuklandıGÜNCELLEME - Giresun'da 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü öldüren zanlı tutuklandı
Kaymakam Uğuz'dan Kato Dağı'ndaki üs bölgesinde askerlere ziyaretKaymakam Uğuz'dan Kato Dağı'ndaki üs bölgesinde askerlere ziyaret
Anahtar Kelimeler:
Kastamonu

Kastamonu Namaz Vakitleri 18 Şubat Cuma

İmsak
06:04
Sabah
07:29
Öğle
13:04
İkindi
15:59
Akşam
18:28
Yatsı
19:49

Kastamonu Nöbetçi Eczaneler18 Şubat Cuma

Abana Eczanesi
Abana
Deniz Eczanesi
Agli
Akçaoğlu Eczanesi
Arac
İğdir Eczanesi
Arac
Umut Eczanesi
Azdavay
Yeni Sağlık Eczanesi
Bozkurt
Çatalzeytin Eczanesi
Catalzeytin
Tümünü Göster
Kastamonu ECZANELER
Kastamonu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Tarkan'ın 'Geççek' şarkısına AK Parti ve MHP'den ilk yorum! "

Tarkan'ın 'Geççek' şarkısına AK Parti ve MHP'den ilk yorum! "

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Evinizde şık ve rahat olmanın ilk adımı: Pijama ve eşofman kombini

Evinizde şık ve rahat olmanın ilk adımı: Pijama ve eşofman kombini

‘Temel İçgüdü’ itirafı! İntikamını böyle almış

‘Temel İçgüdü’ itirafı! İntikamını böyle almış

Fotoğrafları sansürleyince sinirlendi! Tamamen çıplak paylaştı

Fotoğrafları sansürleyince sinirlendi! Tamamen çıplak paylaştı

Evdeki her işinizi çok daha kolay hale getirecek harika ürünler

Evdeki her işinizi çok daha kolay hale getirecek harika ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.