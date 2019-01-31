HABER

Kastamonu’da uyuşturucu operasyonunda 5 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.01.2019 18:36 | Son Güncelleme

Kastamonu’nun Taşköprü ilçe merkezi başta olmak üzere Tepedelik ve Kırha köyünde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Emniyet Müdürlüğü, Taşköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Taşköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şafak vakti daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Kastamonu’nun Taşköprü ilçe merkezi başta olmak üzere Tepedelik ve Kırha köyünde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Emniyet Müdürlüğü, Taşköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Taşköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şafak vakti daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonlarda 10 ayrı evde yapılan aramada uyuşturucu madde ve silah ele geçirilirken olayla ilgili 10 kişi de gözaltına aldı. Gözaltına alınan 10 kişiden 5’i, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı, 5 şüpheli şahıs ise adliyeye sevk edildi.

PARTNERGünde 18 saat orgazm olan çiften 3 tavsiye!Günde 18 saat orgazm olan çiften 3 tavsiye!
Taş ocağı kamyonlarına tepki gösteren köylüler, yol kapattıTaş ocağı kamyonlarına tepki gösteren köylüler, yol kapattı
SİT alanında kaçak kazıya 4 gözaltıSİT alanında kaçak kazıya 4 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine zam geldi mi?

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine zam geldi mi?

Necati Şaşmaz, boşanmak için eşinden 10 milyon lira tazminat istiyor

Necati Şaşmaz, boşanmak için eşinden 10 milyon lira tazminat istiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti seçim manifestosunu açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti seçim manifestosunu açıkladı

Ecem Balcı'nın günlüğünde korkunç ifadeler!

Ecem Balcı'nın günlüğünde korkunç ifadeler!

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Korkunç! Bu kareler Antalya'da çekildi

Korkunç! Bu kareler Antalya'da çekildi

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Bursa polisi, 'Mavi Balina' intiharını son anda önledi

Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Ankara'da sokak ortasında genç kıza kabusu yaşattı!

Gece yarısı sokak ortasında dehşet! Genç kızı takip edip...

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.