Kastamonu'da uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonları

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonlarında 6 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 gram eroin ve 20 gram bonzai ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Öte yandan İl jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen üç ayrı operasyonda 3 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ve 80 tabanca mermisi ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 zanlı yakalandı.

