Kastamonu'da uyuşturucuya 4 tutuklama

Hüseyin DOĞAN/TAŞKÖPRÜ (Kastamonu), (DHA)- KASTAMONU'nun Taşköprü ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü, tutuklandı.

Taşköprü'de jandarma ve polis ekipleri, ilçe merkezi ile Tepedelik ve Kırha köylerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. 10 ayrı eve yapılan eş zamanlı operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli, savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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