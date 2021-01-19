Kastamonu’da uyuşturucuyla yakalanan 1 kişi tutuklandı

Kastamonu’da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 108.07 gram sentetik uyuşturucu ile yakalanan 1 kişi tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, uyuşturucu ile mücadele faaliyetleri kapsamında il merkezinde gerçekleştirilen operasyonda 108,97 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gerçekleştirilen operasyonda, konuyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlar sevk edildi. Şüphelilerden 1 kişi tutuklandı, 1 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

