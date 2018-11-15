Kastamonu'da üzerine ağaç devrilen kişi öldü

Kastamonu'da, üzerine ağaç devrilen kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Dursunlar köyü ormanlık alanında kesim yapan Hayati Sarıcıoğlu (46), devrilen ağacın altında kaldı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine ambulansla Kastamonu'daki bir özel hastaneye kaldırılan Sarıcıoğlu, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, Hayati Sarıcıoğlu ve babası Fazıl Sarıcıoğlu'nun 3 ay önce de bir traktör kazası geçirdiği, kazada Fazıl Sarıcıoğlu'nun yaşamını yitirdiği, Hayati Sarıcıoğlu'nun ise uzun süre Kastamonu Devlet Hastanesinde tedavi gördüğü öğrenildi.

