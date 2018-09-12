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Kastamonu'da uzman çavuşun silahla yaralanması

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2018 18:26 | Son Güncelleme

Silahlı kavgada uzman çavuş Uğur K'yi yaraladıkları iddiasıyla yargılanan 3 sanık hakim karşısına çıktı

Kastamonu'da bir uzman çavuşun yaralandığı olayla ilgili davanın görülmesine başlandı.

Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar İlyas K, Mustafa K. ve Tahsin Ş, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Müşteki sanık uzman çavuş Uğur K, duruşmaya katılmadı.

İlyas K. savunmasında, olayda yaralanan uzman çavuş Uğur K. ile uzaktan akraba olduklarını söyledi.

Uğur K'nin kendisine sosyal medya üzerinden mesaj atarak küfür ettiğini savunan İlyas K, "İşten çıktıktan sonra Tahsin Ş'nin dükkanına gidip biraz oturduk. Tahsin bir süre sonra dükkanı kapattı evine gitti. Biz de Mustafa K. ile arabada oturuyorduk. O sıra Tahsin, benim telefonum olmadığı için yanımda bulunan Mustafa'yı arayarak Uğur'un benimle konuşmak istediğini söyledi. Ben de Mustafa'nın telefonuyla aradım. Bana yine küfürler edip tehditler savurdu. Ben de görüşüp, aramızdaki bilmediğim bu sorun neyse çözelim dedim. Mustafa K'ye rica ettim. Aramızdaki sorunu ben bilmiyorum birlikte konuşup çözelim dedim. Tahsin'in evine gittik. Yanımıza ara bulucu olarak onu da aldık." dedi.

Daha sonra Uğur ile buluşacakları Salıpazarı Mahallesi'ne gittiklerini anlatan İlyas K, "Arabadan indim konuşmak için Uğur'un yanına giderken bana ateş ettiğini fark ettim. Ben de ondan sonra ona ateş etmeye başladım. Onun vurulduğunu anladım. Yol kenarında yerde yatıyordu. Hemen bir arkadaşımı arayıp ambulans göndermesini istedim. Silahımda mermi vardı öldürme kastım olsa orada vurabilirdim ama yapmadım. Sonra olay yerinden ayrıldık." diye konuştu.

Diğer sanıklar Tahsin Ş ve Musta K'nin olaya karışmadığını sadece ara bulucu olsunlar diye yanında getirdiğini ifade eden İlyas K, bir süre gezdikten sonra sabah saatlerinde emniyete giderek birlikte teslim olduklarını belirtti.

Mustafa K. ise İlyas K'nin ara bulucu olmasını rica etmesi üzerine onunla birlikte gittiğini söyledi.

İlyas K. aşağıya indikten bir süre sonra silah seslerinin geldiğini anlatan Mustafa K, "Bulunduğumuz arabada Tahsin'le iyice eğilmiştik. Ben, 'ateş etmeyin, siz ne yapıyorsunuz' diye bağırdım. Arabamız da isabet alınca arka koltukta bulunan tüfeğimle havaya ateş ettim. Bir süre sonra sesler kesildi." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti Mustafa K. ve Tahsin Ş'nin tahliyesine karar verirken Uğur K'nin dinlenilmesi ve eksiklerin giderilmesi için duruşmayı 5 Aralık'a erteledi.

- Olay

Kastamonu'da 6 Ocak'ta, uzman Çavuş Uğur K. (27) ile İlyas K, Mustafa K ve Tahsin Ş. arasında silahlı kavga çıkmış, kavgada Uğur K, yaralanmıştı. Kastamonu Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Uğur K. iyileştikten sonra taburcu edilmişti.

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