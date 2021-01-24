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  4. Kastamonu’da yakalanan 6 DEAŞ’lı tutuklandı

Kastamonu’da yakalanan 6 DEAŞ’lı tutuklandı

24.01.2021 10:30 | Son Güncelleme:
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Kastamonu’da DEAŞ terör örgütüne üye olmaktan gözaltına alınan 6 yabancı uyruklu şahıs, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı İstihbarat ve Terörlü Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince, DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

Kastamonu’da DEAŞ terör örgütüne üye olmaktan gözaltına alınan 6 yabancı uyruklu şahıs, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı İstihbarat ve Terörlü Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince, DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. DEAŞ terör örgütüne üye oldukları gerekçesiyle yabancı uyruklu şahıslara yönelik il merkezinde düzenlenen operasyonda, 6 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

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