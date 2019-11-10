HABER

Kastamonu'da yanan evin enkazında 89 yaşındaki yaşlı adamın cesedi aranıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2019 14:15 | Son Güncelleme

Kastamonu'da yanan evin enkazında 89 yaşındaki yaşlı adamın cesedi aranıyor

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde iki evin kullanılamaz hale geldiği yangında enkaz altında kalan 89 yaşındaki yaşlı adamın cesedine ulaşılması için çalışma başlatıldı.

Gökomuz köyünde yalnız yaşayan Tahir Sakızcı'ya (89) ait ahşap evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, bitişikteki boş olan ahşap eve sıçradı.

Tosya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler ile vatandaşların müdahale ettiği yangında iki ev kullanılamaz hale geldi.

Söndürülen yangında soğutma çalışmaları ve Sakızcı'nın cesedini arama çalışması başlatıldı.

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, gazetecilere, yangının sobadan kaynaklanmış olabileceğini düşündüklerini belirterek, "Yangın sonucunda bir vatandaşımız hayatını kaybetti. 89 yaşındaki vatandaşımız o sırada evde yalnızmış. Şu anda yangın kontrol altına alındı ama yangın enkazının altında kalan cesede ulaşma çalışmaları devam ediyor. Ölen vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Köylülerimize ve vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.

Kaymakam Pişkin, vatandaşların mağduriyetini, devletin imkanları ölçüsünde giderme gayretinde olacaklarını sözlerine ekledi.

Yer: Dolmabahçe! Tarihi kalabalıkYer: Dolmabahçe! Tarihi kalabalık
Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Hatay’da anıldıGazi Mustafa Kemal Atatürk, Hatay’da anıldı
Yol kenarında ölü bulunduYol kenarında ölü bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ceset KASTAMONU Tahir Sakızcı Tosya yangın

En Çok Okunan Haberler

Hazer Amani'ye olay gönderme

Hazer Amani'ye olay gönderme

Devlet erkanı Anıtkabir'de! Erdoğan'ın mesajı

Devlet erkanı Anıtkabir'de! Erdoğan'ın mesajı

Tüm Türkiye'de saat 9'u 5 geçe hayat durdu

Tüm Türkiye'de saat 9'u 5 geçe hayat durdu

Halil İnalcık gözyaşlarıyla anlatmıştı: Bütün bir millet ağlıyor

Halil İnalcık gözyaşlarıyla anlatmıştı: Bütün bir millet ağlıyor

Acun'un Turabi itirafı olay oldu! 'Survivor...'

Acun'un Turabi itirafı olay oldu! 'Survivor...'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Kasım anma programında açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Kasım anma programında açıklamalar

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Antalya'da 4 kişilik aile ölü bulundu! Siyanür şüphesi

Antalya'da 4 kişilik aile ölü bulundu! Siyanür şüphesi

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Kompresör ile makatına hava bastılar, vücudu balon gibi şişti

Kompresör ile makatına hava bastılar, vücudu balon gibi şişti

Adliyedeki intiharın detayları belli oluyor! Ünlü yazarın eşi çıktı

Adliyedeki intiharın detayları belli oluyor! Ünlü yazarın eşi çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fatih'te siyanürle intiharda yeni gelişme! Dilekçe göndermişler

4 kardeşin siyanürle intiharında yeni gelişme!

Atatürk'ün sevdiği şarkılar! Atatürk hangi şarkıları severdi?

İşte Atatürk'ün sevdiği şarkılar

11 milyon fidan hedefi, 13 milyonu aştı

Rekor hedefli kampanyada sayı 13 milyonu aştı

Son dakika: Ankara'da 3.4 büyüklüğünde deprem! (AFAD-Kandilli son depremler)

Ankara'da deprem!

İmamoğlu'nun zor bütçe sınavı

İmamoğlu'nun zor bütçe sınavı

Otizmli kızının ilk kez konuştuğunu duyan anne gözyaşlarını tutamadı

Otizmli kızının ilk kez konuştuğunu duydu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.