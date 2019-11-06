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Kastamonu’da yangın: 1 ev, 2 samanlık, 1 ahır küle döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2019 18:00 | Son Güncelleme

Kastamonu’nun Seydiler ilçesinde çıkan yangında 1 ev, 2 samanlık ve 1 ahır küle döndü.Edinilen bilgiye göre, Seydiler ilçesine bağlı İncesu Köyü İmamoğlu Mahallesi’nde bir evde elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın çıktı.

Kastamonu’nun Seydiler ilçesinde çıkan yangında 1 ev, 2 samanlık ve 1 ahır küle döndü.
Edinilen bilgiye göre, Seydiler ilçesine bağlı İncesu Köyü İmamoğlu Mahallesi’nde bir evde elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın çıktı. Evde kimsenin bulunmadığı sırada çıkan yangın kısa sürede büyüyerek yanındaki eve de sıçradı. İhbar üzerine yangına Seydiler Belediyesi, Ağlı Belediyesi ve Devrekani Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Uzun uğraşlar sonucunda yangın diğer evlere de sıçramadan kontrol altına alınabildi. Yangında Murat İnan’a ait ev ile bir ahır ve bir samanlık, Yaşar İnan’a da ait bir samanlık tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yaşar İnan’ın evinde de maddi hasar oluştu. Yangını kontrol altına alan itfaiye ekipleri soğutma çalışmalarını sürdürürken, jandarma ekipleri ise yangın yerinde incelemelerde bulundu.
Yangın sonrasında Seydiler Kaymakamı Mustafa Batuhan Alpboğa ile Seydiler Belediye Başkanı Mehmet Erdoğan, yangın mahallinde incelemelerde bulundu.

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