Kastamonu'da yangın

Kastamonu'nun Abana ilçesinde 3 evin zarar gördüğü yangında ,dumandan etkilenen 3 kişi tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, ilçe merkezi, Postacı Mahir Sokak'ta Fatma Acar'a ait evde başlayan yangın, üst kattaki iki daireye sıçradı. Ahşap ve beton karışımı iki katlı binada çatıyı saran alevlere Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin Belediyelerinin itfaiye ekiplerinin yanı sıra Bozkurt Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazöz ile müdahale edildi.
Yangında, dumandan etkilenen Acar, aynı binada ikamet eden Firdevs Tığlı ve bir belediye personeli 112 Acil Servis ekibince Abana Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Rüzgar nedeniyle güçlükle kontrol altına alınan yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Türkiye sınırından atlayarak geçen Suriyelilerin görüntüleri ilgili Hatay Valiliği'nden açıklama: Giriş engellendi
ABD Başkanı Trump ateşe benzin döktü! 267 milyar dolarlık yeni gümrük vergisi mesajı
İran, Irak'la arasındaki Şelamçe Sınır Kapısı'nı kapattı
Dışişleri Bakanlığı'ndan seyahat uyarısı: Uzak durun!
Samsun'da korkunç kaza! Tramvay, yayaya çarptı
Dilencinin anlattıkları akıllara durgunluk verdi! '10 bin liram çalındı'
Aile sağlığı merkezlerinde devrim gibi yenilik
Kulisleri sallayacak 'AK Parti'de istifa' iddiası!
İstanbul adaylığı için çarpıcı sözler! "Herkesin aşina olduğu bir iş kadını..."
Marilyn Monroe'nun evlililik sırları
Okuyucu Yorumları 0 yorum