Kastamonu'da yangın

Kastamonu'nun Abana ilçesinde 3 evin zarar gördüğü yangında ,dumandan etkilenen 3 kişi tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezi, Postacı Mahir Sokak'ta Fatma Acar'a ait evde başlayan yangın, üst kattaki iki daireye sıçradı. Ahşap ve beton karışımı iki katlı binada çatıyı saran alevlere Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin Belediyelerinin itfaiye ekiplerinin yanı sıra Bozkurt Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazöz ile müdahale edildi.

Yangında, dumandan etkilenen Acar, aynı binada ikamet eden Firdevs Tığlı ve bir belediye personeli 112 Acil Servis ekibince Abana Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Rüzgar nedeniyle güçlükle kontrol altına alınan yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

