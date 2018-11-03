Kastamonu'da yangın

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde çıkan yangında iki ev kullanılamaz hale geldi.
Koru Yaylası mevkisinde Kazım Çetinkaya ve kardeşi Mustafa Çetinkaya'ya ait iki evde yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen Çatalzeytin Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler alevlere müdahale etti.
Ekiplerin söndürdüğü yangın, iki kardeşe ait evlerin kullanılamaz hale gelmesine neden oldu.
Jandarma ekipleri, iki evin arasında yaklaşık 100 metre mesafe bulunması nedeniyle kundaklama ihtimali üzerinde duruyor.
Erdoğan, ABD basınına yazdı: Kaşıkçı emrini Kral Selman'ın verdiğine inanmıyorum
Trump dünyaya duyurdu! Yeni yaptırım kararı
İstanbul'da 'yok artık' dedirten olay! Büyük panik yaşandı
Eski CHP Milletvekili Eren Erdem için karar verildi!
ABD'den yaptırım açıklaması! 8 ülke...
Kadın izleyiciden şok itiraf! 'Kocamla cinsel ilişkiye giremiyoruz'
İbrahim Tatlıses'i yıkan ölüm haberi!
İYİ Parti'de FETÖ istifası! Sular durulmuyor
Beyninde uçuk çıkan kadının hayatı değişti
NASA duyurdu: Uzay aracı Dawn ile iletişim kesildi
Okuyucu Yorumları 0 yorum