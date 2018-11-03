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Kastamonu'da yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2018 01:05 | Son Güncelleme

Çatalzeytin ilçesinde çıkan yangın iki evde büyük çapta hasara neden oldu

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde çıkan yangında iki ev kullanılamaz hale geldi.

Koru Yaylası mevkisinde Kazım Çetinkaya ve kardeşi Mustafa Çetinkaya'ya ait iki evde yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen Çatalzeytin Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler alevlere müdahale etti.

Ekiplerin söndürdüğü yangın, iki kardeşe ait evlerin kullanılamaz hale gelmesine neden oldu.

Jandarma ekipleri, iki evin arasında yaklaşık 100 metre mesafe bulunması nedeniyle kundaklama ihtimali üzerinde duruyor.

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