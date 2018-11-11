Kastamonu'da yangın

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çıkan yangında iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.
İlçeye bağlı Karabey köyünde Munise Yazıcı'ya (80) ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen Tosya Belediyesi ve Tosya Orman İşletme Müdürlüğü itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.
Çevredeki evlere sıçramadan söndürülen yangında iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.
Yangın söndürme çalışmalarına Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, Tosya Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Özgün Yapağı ve Tosya Belediye Başkan Yardımcısı Ali Mutlu da katıldı.
Kaymakam Deniz Pişkin, yangının büyümeden söndürüldüğünü ifade ederek, "Yangında evlerin birbirine yakın mesafede bulunuyor olması, köyün ortasında olması bizi ilk etapta korkuya sevk etmiş olsa da çok şükür korktuğumuz gibi olmadı. Civar köylerdeki vatandaşlarımız ve muhtarlarımız da yangın söndürme çalışmalarına destek oldu. Bunun da işimizi çok kolaylaştırdığını söyleyebilirim. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum." dedi.
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