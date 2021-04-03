HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kastamonu’da yapı malzemesi fabrikasında yangın

Kastamonu’da yapı malzemesi fabrikasında yangın

03.04.2021 18:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu’da yapı malzemelerinin satışının yapıldığı fabrikada yangın çıktı.

1/

Kastamonu’da yapı malzemelerinin satışının yapıldığı fabrikada yangın çıktı. Zaman zaman patlamalarında yaşandığı yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’da Batı Çevre Yolu üzerinde kurulu olan ve yapı malzemelerinin satışının yapıldığı fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler fabrikayı kapladı. Fabrikada çalışan işçilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda Kastamonu Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerine orman arazözleri ile fabrikanın yangın söndürme araçları da destek verdi. Yapı malzemelerinin satışının yapıldığı alanda çıkan yangında zaman zaman patlamalarda yaşandı. Yangın söndürme ekiplerin çalışmasıyla yangın fazla büyümeden kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının halen devam ettiği yangında fabrika büyük oranda maddi hasar oluştu.
Yangının ardından emniyet güçleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. Yangının neden çıktığı ise henüz belirlenemedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERKadın boksörün para kazanma yöntemi şaşırttı! Erkek hayranları zengin ettiKadın boksörün para kazanma yöntemi şaşırttı! Erkek hayranları zengin etti
Kovid-19 testi pozitif çıkınca damadı eve almadı! Ekipler seferber olduKovid-19 testi pozitif çıkınca damadı eve almadı! Ekipler seferber oldu
15 yıldır saçlarını kestirmiyor! Gören şaştı kaldı15 yıldır saçlarını kestirmiyor! Gören şaştı kaldı

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Son Dakika: 1 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 1 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Son Dakika: Turşu işletmesinde skandal görüntülere sebep olan kişi gözaltına alındı

Son Dakika: Turşu işletmesinde skandal görüntülere sebep olan kişi gözaltına alındı

Erdoğan'dan dikkat çeken '1 Nisan' paylaşımı

Erdoğan'dan dikkat çeken '1 Nisan' paylaşımı

Feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Diğer Haberler

3 Nisan korona tablosu açıklandı mı? İşte Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu

3 Nisan korona tablosu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 3 Nisan 2021 koronavirüs tablosu

Kritik veriler açıklandı: Günlük vaka sayısı 45 bine yaklaştı

Kovid-19 testi pozitif çıkınca damadı eve almadı! Ekipler seferber oldu

Kovid-19 testi pozitif çıkınca damadı eve almadı! Ekipler seferber oldu

İstiklal Caddesi'nde turist yoğunluğu

İstiklal Caddesi'nde turist yoğunluğu

Cübbeli Ahmet'in kızının düğününe çok sayıda kişi katıldı

Cübbeli Ahmet'in kızının düğününe çok sayıda kişi katıldı

Çocuğunu göremediğini iddia edip kayınpederinin evinin kapısında intihar etti

Korkunç olay! Kayınpederinin evinin önünde intihar etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.