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  4. Kastamonu’da yasadışı Karaca avcılarına 12 Bin 336 TL ceza

Kastamonu’da yasadışı Karaca avcılarına 12 Bin 336 TL ceza

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2020 17:39 | Son Güncelleme

Kastamonu’da yasa dışı olarak avladıkları karacanın etlerini poşete koyup taşırken yakalanan avcılara 12 bin 336 lira idari yaptırım uygulandı.Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel (DKMP) 10.

Kastamonu’da yasa dışı olarak avladıkları karacanın etlerini poşete koyup taşırken yakalanan avcılara 12 bin 336 lira idari yaptırım uygulandı.
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel (DKMP) 10. Bölge Müdürlüğü Kastamonu İl Şube Müdürlüğü ekipleri ve Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri işbirliğince yakalanan yasa dışı karaca avcılarına 12 bin 336 lira idari yaptırım uygulandı. Av koruma kontrol faaliyetlerini aralıksız sürdüren Kastamonu İl Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçak avcılara geçit verilmiyor. Şenpazar İlçe Jandarma Komutanlığı ile DKMP Kastamonu İl Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen av koruma ve kontrol faaliyetlerinde 2 kaçak avcıyı tespit eden İl Şube Müdürlüğü ekipleri, şahıslara yönelik yaptıkları denetimde poşetler içerisinde karaca eti buldular. Şahıslara 12 bin 336 lira idari yaptırım uygulayan av koruma ve kontrol ekipleri, ayrıca kaçak avcıların ellerindeki takozsuz av tüfeklerini avdan men etmek maksadıyla muhafaza altına aldılar.

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