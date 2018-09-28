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Kastamonu'da yaşlı kadın evinde yanarak can verdi

YAŞAM HABERLERİ  | 28.09.2018 13:22 | Son Güncelleme

KASTAMONU'nun Samancı köyündeki, üst katı ahşap olan evde meydana gelen yangında Nazike Topçu (84) yanarak hayatını kaybetti.

Kastamonu'da yaşlı kadın evinde yanarak can verdi

Gürkan YILMAZ/ÇATALZEYTİN (Kastamonu), (DHA)- KASTAMONU'nun Samancı köyündeki, üst katı ahşap olan evde meydana gelen yangında Nazike Topçu (84) yanarak hayatını kaybetti.
Yangın sabaha karşı Çatalzeytin ilçesine bağlı Samancı köyünde meydana geldi. Sobanın devrilmesi sonucu çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede büyüdü ve ev tamamen yandı. Bu sırada evde uyuduğu değerlendirilen Nazike Topçu, yanarak can verdi.
Çatalzeytin Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürülürken, Nazike Topçu’nun cenazesi savcının incelemesi sonrası Çatalzeytin İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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