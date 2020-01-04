HABER
  4. Kastamonu'da yaşlı kadın ve kızını bağlayan maskeli kişiler 800 liralarını çaldı

Kastamonu'da yaşlı kadın ve kızını bağlayan maskeli kişiler 800 liralarını çaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2020 14:01 | Son Güncelleme

Kastamonu'da yaşlı kadın ve kızını bağlayan maskeli kişiler 800 liralarını çaldı

Kastamonu'da bir eve giren maskeli kişiler, yaşlı bir kadın ve kızını bağlayarak etkisiz hale getirip 800 liralarını alıp kaçtı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Bük köyünde yalnız yaşayan Sevim Yüksel'e (80) ait evin arka camını kırarak içeri giren iki kişi, Yüksel ile kendisini ziyarete gelen kızını darbedip ellerini bağladı.

Yüzlerinde maske bulunan şüpheliler, evde bulunan 800 lirayı alarak kaçtı.

Bir süre sonra kendi çabalarıyla ellerindeki ipi çözen Yüksel ve kızı, durumu jandarmaya bildirdi.

Jandarma, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSevişme sahnesi olay oldu! Yaşıyla şaşırttıSevişme sahnesi olay oldu! Yaşıyla şaşırttı
Sobadan zehirlenen anne-oğul, toprağa verildiSobadan zehirlenen anne-oğul, toprağa verildi
Midyat, doğal gaza kavuştuMidyat, doğal gaza kavuştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hırsızlık KASTAMONU maskeli hırsız Taşköprü

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayın karıştı! 'Ben bunların tümüne namaz kıldırırım'

Canlı yayın karıştı! 'Ben bunların tümüne namaz kıldırırım'

ABD Kongresi'nden Trump'ı zora sokacak İran kararı!

ABD Kongresi'nden Trump'ı zora sokacak İran kararı!

Korkunç cinayet! 17 yaşındaki gencin boğazını kesti!

Korkunç cinayet! 17 yaşındaki gencin boğazını kesti!

Enes Batur son haliyle hayranlarını şaşırttı! İşte kaslı Enes Batur

Enes Batur son haliyle hayranlarını şaşırttı! İşte kaslı Enes Batur

Irak'tan flaş ABD kararı: Askeri varlığı sonlandırılabilir

Irak'tan flaş ABD kararı: Askeri varlığı sonlandırılabilir

Irak'taki saldırının ardından Haşdi Şabi'den ilk açıklama!

Irak'taki saldırının ardından Haşdi Şabi'den ilk açıklama!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Dünyayı sarsan suikast! Türkiye'den art arda açıklamalar

Dünyayı sarsan suikast! Türkiye'den art arda açıklamalar

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Acı haber: 2 askerimiz şehit oldu

Acı haber: 2 askerimiz şehit oldu

Büyük ikramiye talihlileri ikramiyelerini aldılar

Büyük ikramiye talihlileri ikramiyelerini aldılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Diyarbakır merkezli 10 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 80 gözaltı

10 ilde düğmeye basıldı: 80 gözaltı!

Irak'ın kuzeyinde örgüte darbe! 2 PKK'lı terörist öldürüldü

Irak'ın kuzeyinde örgüte darbe! 2 PKK'lı terörist öldürüldü

Konya'daki camide kavga! O anlar güvenlik kamerasında

Konya'daki camide kavga! O anlar güvenlik kamerasında

Yerin 35 metre altında suçüstü yakalandılar!

Yerin 35 metre altında suçüstü yakalandılar!

Son dakika! Bekçilik sınav sonuçları açıklandı

Merakla beklenen sınav sonuçları açıklandı

İstanbul Havalimanı'nda bufalo boynuzu operasyonu! Değeri 310 bin lira

İstanbul Havalimanı'nda ele geçirildi Değeri dudak uçuklatıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.