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Kastamonu'da yeni off-road güzergahları keşfedilecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2019 11:24 | Son Güncelleme

İzci Team ve KASDOFF üyeleri Kastamonu'da yeni off-road güzergahlarını keşfetmek için 4 gün arazide dolaşacak

Kastamonu'da yeni off-road rotaları keşfedilecek.

Kentte yeni off-road güzergahları keşfetmek ve ilin doğal güzelliklerini dünyaya tanıtmak amacıyla kente gelen İzci Team ekibi için çekimler öncesinde tarihi Kurşunlu Han’da karşılama programı düzenlendi.

Kastamonu Doğa Sporları ve Offroad Kulübü (KASDOFF) Başkanı Tarkan Topaç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İzci Team ekibinin davetleri üzerine şehre geldiğini söyledi.

Kentin yüzde 65'inden fazlasının ormanlarla kaplı olduğunu belirten Topaç, "İzci Team'in buraya gelmesiyle önemli bir turizm çalışması yapmış olacağız. Gelen ekiple birlikte KASDOFF üyelerimiz Daday, Azdavay ve Pınarbaşı ilçelerini dolaşacak. Off-road açısından Kastamonu’da yeni rotalar belirlemek istiyoruz. Kastamonu doğal güzellikleri ve bakir yapısıyla ön plana çıkan bir il. Biz bu coğrafyayı off-road tutkunlarının hizmetine sunmak istiyoruz." diye konuştu.

İlde yeni bir turizm ateşi yakmak istediklerini ifade eden Topaç, "Kastamonu doğa turizminde önemli bir noktada. Biz de buna katkı sağlamak istiyoruz. Amacımız Kastamonu'nun doğal güzelliklerini dünyaya tanıtmak." dedi.

İzci Team Lideri Okan Tozun ise yaklaşık 10 yıldır Türkiye'nin birbirinden güzel coğrafyalarını seyircilerle buluşturduklarını aktardı. Hem televizyon hem de Youtube kanalları olduğunu ifade eden Tozun, şöyle devam etti:

"Kastamonu’ya daha öncede gelmiştik. Çok güzel bir coğrafya. Batı Karadeniz'in en güzel ilerinden biri. Yaklaşık 35 araçla 4 gün boyunca Kastamonu genelini dolaşacağız. Bunları çekip yayınlayacağız. Kastamonu'dan KASDOFF üyeleri de bize katılacak."

Kastamonu'nun farklı bir coğrafya olduğunu belirten Tozun, "Kastamonu'nun keşfedilmemiş çok noktası var. Kastamonu'dan rehberler eşliğinde belki de daha önce hiç girilmemiş rotalar görmüş olacağız. Bu coğrafyaları insanlarla buluşturacağız." dedi.

Programa Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, İzci Team ve KASDOFF üyeleri katıldı.

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