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Kastamonu'da yoğun kar yağışı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2018 18:59 | Son Güncelleme

Kastamonu'da yoğun kar yağışı

Kastamonu'nun Karadeniz sahilindeki ilçesi Abana'nın yüksek rakımlı bölgelerinde yoğun kar yağışı etkili oldu.

İl merkezine ulaşımın sağlandığı kara yolu güzergahının Kayalarbaşı mevkisinde başlayan kar yağışı, bin 453 rakımlı Yaralıgöz geçidine doğru artarak devam ediyor.

Kara hazırlıksız yakalanan sürücüler, Karayolları ekiplerinin çalışması sonucu yoluna devam edebildi. Karın etkili olduğu yerlerde ekiplerin kar küreme ve tuzlama çalışmaları yoğunlaştırıldı.

Bozkurt 8. Jandarma Trafik Tim Komutanlığı ekipleri de sürücüleri etkisini artırması beklenen kar ve sis nedeniyle dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Kara yolunu kullanan sürücülerden İskender Şengör, AA muhabirine, kar yağışının oluşturduğu güzellikleri görmek için İstanbul'dan memleketi Abana'ya geldiğini söyledi.

Yüzölçümünün yüzde 67'sinin ormanlarla kaplı olduğu kente beyaz örtünün çok yakıştığını anlatan Şengör, "İstanbul'da henüz kar göremediğimiz için meteorolojinin kar tahminlerini takip edip Abana'ya gelmeye karar verdik. Her mevsim güzel bölgemiz, beyaz örtüyle buluşunca bir başka güzellik sunuyor. Bu manzaraları kaçırmak istemedik ve yola koyulduk. Tüm doğaseverleri de memleketimize bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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