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Kastamonu’da yoğun sis kazaları beraberinde getirdi: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.12.2019 18:14 | Son Güncelleme

Kastamonu’da yoğun sis nedeniyle bir otomobil kontrolden çıkarak 15 metreden dereye uçarken bir başka otomobil ise refüje çarparak takla attı.

Kastamonu’da yoğun sis nedeniyle bir otomobil kontrolden çıkarak 15 metreden dereye uçarken bir başka otomobil ise refüje çarparak takla attı. Kazalarda 1’i ağır 2 kişi yaralandı.
Kastamonu’da sabah saatlerinden itibaren yoğun sis etkili olmaya devam ediyor. Görüş mesafesinin 60 metreye kadar düştüğü Kastamonu-İstanbul karayolu Kurubenzinlik kavşağında yaşandı. Kavşağa kontrolsüz giren Hamit Yeşiltaş (59) idaresindeki 37 PC 647 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak 15 metreden dereye uçtu. Kazada araç sürücüsü yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince yaralanan Hamit Yeşiltaş, Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrasında polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle trafik ekipleri, araçları yavaşlatarak uyarılarda bulundu.
Diğer kaza, Kastamonu-Taşköprü karayolu Kurusaray köyü mevkisinde yaşandı. Kazada Onur Balcıoğlu yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetine kaybetmesi sonucu refüje çarparak devrildi. Kazada sürücü Onur Balcıoğlu ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince yaralanan Onur Balcıoğlu, Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrasında emniyet güçleri, olay yerinde incelemelerde bulundu.

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